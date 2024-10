Milan Napoli, decisione presa da Dazn: la partita sarà trasmessa in chiaro! Ecco tutti i dettagli

Milan Napoli, Dazn ha comunicato di aver preso la decisione di trasmettere in chiaro la partita programmata per martedì 29 ottobre

Ufficiale: Milan Napoli sarà trasmessa in chiaro da Dazn. Lo ha comunicato la società televisiva che permetterà a tutti i tifosi, anche i non abbonati, di godersi il big match infrasettimanale programmato per il 29 ottobre.

La formazione DAZN schierata per raccontare questo evento straordinario vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca, insieme a Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19:45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara.