Milan Monza trofeo Berlusconi, i giornali non hanno dubbi: «Prestazione totale, è stato lui il migliore in campo»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casa rossonera dopo il Trofeo Silvio Berlusconi andato in scena ieri sera a San Siro e in cui il Milan di Fonseca ha avuto la meglio sul Monza.

Secondo il quotidiano è stato Alexis Saelemaekers il migliore in campo: «Il gol voluto con rabona, oltre la deviazione. E una prestazione totale, dopo un anno a lezione da Thiago Motta a Bologna». Voto 7,5 per lui.