Milan Monza, Fonseca RITROVA un big: è il suo ESORDIO con il nuovo tecnico

Milan Monza, Fonseca RITROVA due big: è il loro ESORDIO con il nuovo tecnico, ecco di chi si tratta

È il loro esordio con Paulo Fonseca. Maignan giocherà Milan Monza, il primo match con il tecnico portoghese in panchina.

Il francese è infatti rientrato dopo dalle vacanze avendo partecipato a Euro2024 e non sono partiti per la tournée in America. Primi minuti nelle gambe per il rossonero che è pronto a dare spettacolo questa sera a San Siro ma soprattutto in campionato. Panchina invece per Reijnders e Theo Hernandez.