Milan Liverpool Youth League, IBRAHIMOVIC presente in tribuna: in campo c’è IL FIGLIO. Le ultimissime sui rossoneri

Manca sempre meno all’inizio di Milan-Liverpool, big match del martedì di Champions League. In questo momento, però, si sta giocando un altro Milan-Liverpool, vale a dire quello di Youth League.

In campo per i rossoneri, oltre a Camarda, c’è anche Ibrahimovic Jr. Il papà Zlatan non poteva perdersi la partita del figlio in nessun modo: lo svedese, infatti, è attualmente in tribuna a seguire il match.