Milan Liverpool, oggi è il giorno del GRANDE RIENTRO: ottime notizie per FONSECA. Le ultimissime sui rossoneri

L’attesa sta finalmente per terminare. Oggi San Siro si riempirà per assistere a Milan-Liverpool, una sfida che mette contro due delle più grandi squadre della storia della competizione.

Questa sera, a San Siro, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Come affermato da Fonseca lo svedese rappresenta un modello d’ispirazione per tutti e, sicuramente, farà dare quel qualcosa in più alla squadra. I rossoneri oggi vogliono fin da subito conquistare la vittoria.