Milan Liverpool, Fonseca PREPARA la staffetta! Idee CHIARE, le prove a Milanello confermano TUTTO

Milan-Liverpool, Paulo Fonseca ha le idee chiare in vista della sfida di domani sera contro il Liverpool: staffetta Morata-Abraham

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha le idee chiare per quanto riguarda il reparto d’attacco da schierare domani sera in Champions League a San Siro contro il Liverpool.

I tre trequartisti alle spalle della punta saranno quelli visti contro il Venezia, ovvero Pulisic a destra, Leao a sinistra e Reijnders in posizione centrale. A partirà dall’inizio come riferimento offensivo sarà Alvaro Morata ma è già pronta la staffetta nel corso della gara con Tammy Abraham.