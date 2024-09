Milan Liverpool, Fonseca da INCUBO! I quotidiani lo INCHIODANO, non ha funzionato NIENTE

Milan-Liverpool, Paulo Fonseca da incubo: inizio di partita illusorio, poi non funziona praticamente nulla. Serve tanto lavoro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola inchioda con un giudizio horror la squadra messa in campo da Paulo Fonseca ieri sera in Milan-Liverpool. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Inizio incoraggiante con palleggio e personalità. La brutta difesa a zona sui calci piazzati complica tutto, ma già prima dei gol subiti il Diavolo era calato. Servono tanto lavoro, continuità di gioco e risultati».