Milan Lecce, il club RICORDA il poker del 2000 ai pugliesi: Shevchenko fu il PROTAGONISTA. Il racconto dei rossoneri

Il Milan attraverso il proprio sito ha pubblicato il racconto di un poker rifilato al Lecce nel 2000 in cui Shevchenko fu il protagonista assoluto.

IL RACCONTO – Milan-Lecce è il presente dei rossoneri di Mister Fonseca ma è anche un dolce ricordo del passato per quelli di Mister Zaccheroni, che il 10 dicembre 2000 si imposero nettamente davanti al proprio pubblico con un poker elettrizzante ai danni dei salentini. Una partita da ripercorrere e ricordare mentre ci prepariamo ad assistere a un nuovo capitolo e a vivere nuove emozioni con la 6ª giornata di Serie A 2024/25: avviciniamoci al match con un salto indietro nel tempo fino alla stagione 2000/01.

San Siro è il palcoscenico che ospita il decimo turno della Serie A 2000/01. I rossoneri si presentano all’appuntamento forti di due successi consecutivi che hanno ridato slancio alla propria corsa dopo un avvio altalenante; molto positiva invece la partenza del Lecce di Cavasin – alla seconda annata di seguito in massima serie – capace di uscire vincitore da Milano poche settimane prima grazie all’1-0 sull’Inter. L’uomo in più del Milan di questo periodo ha un nome e cognome decisamente noti, quell’Andriy Shevchenko che aveva impressionato nella stagione d’esordio – datata 1999/00 – e protagonista di un avvio di campionato da 8 reti in 9 gare. La coppia d’attacco è completata da Bierhoff, alle loro spalle Leonardo in un 3-4-1-2 di natura offensiva. I ritmi sono subito elevati, i rossoneri grintosi e determinati.

Leonardo sembra in stato di grazia, ed è proprio lui a sbloccare il punteggio al 20′: Bierhoff non arriva sul traversone di Maldini, il pallone sbuca sul secondo palo dove il brasiliano mette in porta con il sinistro. La risposta del Lecce è immediata, e dopo soli due minuti Conticchio firma il pari con un pallonetto da centro area. L’equilibrio non resiste, perché dopo l’1-1 sale in cattedra Shevchenko che fa doppietta in quattro minuti: prima risolve con il destro una mischia in area (27′), poi trasforma un rigore – procurato da Ambrosini – in modo glaciale al minuto 31. L’uno-due terribile del 7 rossonero vale il 3-1 e mette i giallorossi alle corde. Il Milan insiste ma non sfrutta le tante chance costruite, e per il colpo del ko definitivo serve attendere il finale di gara. Minuto 88, Leonardo premia l’inserimento di José Mari che si allunga e batte Chimenti per la quarta volta. Leonardo illumina, Sheva fa doppietta e José Mari chiude i conti: i rossoneri vincono 4-1 e ottengono tre punti importanti per il proprio cammino, che continuerà con un cambio in panchina e si concluderà al sesto posto in classifica.