Milan Lecce, Fonseca dice NO al turnover! Il Leverkusen può ASPETTARE, prima c’è il Lecce: le probabile SCELTE di formazione

Verso Milan-Lecce con le scelte di Paulo Fonseca che sembrano ormai decise: il Leverkusen può aspettare, no al turnover

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha la testa solo a Milan-Lecce. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria contro l’Inter nel derby e agguantare il terzo successo consecutivo in campionato. Per questa ragione il Bayer Leverkusen, prossima sfidante in Champions l’1 ottobre, può aspettare.

L’allenatore portoghese sembra intenzionato a non effettuare alcun turnover e, anzi, confermare per intero l’undici schierato pochi giorni fa a San Siro. L’unico dubbio riguarda la difesa con Pavlovic che potrebbe ritrovare una maglia da titolare ai danni di Gabbia o Tomori.