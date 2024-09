Milan Lecce, Calabria in DUBBIO! Si cerca il RECUPERO per la Champions. Vicino il rientro di un INFORTUNATO

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Davide Calabria verso il forfait per la sfida tra Milan e Lecce, più probabile un recupero per il Bayer

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il capitano del Milan Davide Calabria va verso il forfait per sfida casalinga tra i rossoneri e il Lecce. Paulo Fonseca affiderà la fascia destra ancora una volta a Emerson Royal, autore di una sufficiente prestazione nel derby.

L’obiettivo di Calabria è di tornare in gruppo in tempo per la sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen in Germania. Intanto, vicino al rientro il secondo portiere Sportiello. Dopo la sosta delle nazionali di ottobre dovrebbe rientrare tra i convocati.