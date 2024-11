Milan Juventus, Fonseca sicuro: «Abbiamo un problema di testa! Dopo Madrid…». L’estratto dalla conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione al match contro la Juventus. Di seguito un piccolo estratto su Leao e Morata.

PROBLEMA DI TESTA – «Io non ho nessun problema a dire che è soprattutto un problema di testa. Quando dopo la partita di Madrid dico che a Cagliari sarà più difficile non l’ho detto perchè sono pazzo ma anche per lanciare un messaggio al gruppo. Io so che questa squadra ha questa caratteristica, quando giochiamo con le piccole ci rilassiamo. Era un messaggio importante per la squadra. Penso che il messaggio non sia arrivato forte e chiaro, era una partita molto pericolosa»