Milan Juventus, Fonseca scioglie il ballottaggio: mossa a sorpresa in formazione. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Giornata di vigilia in casa Milan. Domani pomeriggio, i rossoneri, affronteranno la Juventus allenata da Thiago Motta nella giornata numero 13 del campionato di Serie A. Come riportato da Luca Bianchin, giornalista per La Gazzetta dello Sport, Fonseca ha sciolto un grande nodo di formazione.

Il candidato principale a giocare al fianco di Thiaw in difesa è infatti a sorpresa Matteo Gabbia. Il difensore italiano, dunque, a un mese dall’ultima presenza da titolare è pronto a tornare.

