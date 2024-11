Milan Juve, così Tuttosport sulla gara giocata da Alvaro Morata. La pagella

MilMilan Juve, la pagella di Tuttosport sull’ex della gara Alvaro Morata dopo lo 0-0 noioso e poco elettrizzante di San Siro

Così Tuttosport commenta la partita Milan Juve giocata dall’ex Alvaro Morata. Il voto e la pagella:

PAGELLE – Morata 5: È sempre prezioso nel lavoro di copertura e di recupero palloni ma, a questo punto, occorrerebbe mettersi d’accordo: o fa l’attaccante o, se non può farlo, qualcuno deve farlo per lui. Nessuno però ci riesce, come si vede quando lo spagnolo prova ad arretrare per off rire assist agli inserimenti di Leao e Reijnders nel primo tempo, difettando nella misura. Da ricordare soltanto un colpo di testa sul fondo al 38′ pt. Il bottino in campionato resta fermo a quota 2 gol e l’ultimo risale al 27 settembre, nel 3-0 al Lecce.