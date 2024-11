Milan Juve, Padovan sicuro: «La partita è decisiva solo per questa squadra e vi spiego perchè»

Milan Juve, Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha analizzato la sfida di sabato pomeriggio a San Siro: le sue dichiarazioni

Negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così verso Milan Juve.

MILAN JUVE – «Per la Juve è quasi decisiva, in caso di risultato negativo si staccherebbe dalla testa. Sarebbe pesante se perdesse: ha una condizione non buona, pesano le assenze di Vlahovic, Bremer, Cabal, ne ha troppi fuori. Se a questo aggiungi una classifica che diventa non antipatica ma precaria, rischia di allontanarsi. Vedo nettamente favorito il Milan rispetto alla Juve».

