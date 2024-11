Milan Juve, Fonseca trema: Thiago Motta recupera il titolarissimo. Ultime

Milan Juve, Fonseca prende nota: Thiago Motta recupera Nico Gonzalez per la sfida di San Siro contro i rossoneri. Ultime

Nico Gonzalez vuole accorciare i tempi. Come spiega Tuttosport, l’argentino è al lavoro alla Continassa con appena altri sei compagni e vuole esserci per la prima gara della ripresa, quando la Juve sarà di scena in casa del Milan.

L’esterno è fermo da ormai più di un mese, da quando esattamente si fermò a Lipsia. Da lì in poi otto gare saltate. Ma ora vuole tornare a dare una mano a Thiago Motta. Fonseca prende nota.