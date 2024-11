Milan Juve, Motta con le idee chiare: giocare a livello collettivo. Le parole!

La Repubblica di Torino questa mattina dedica un ampio spazio a Milan Juve. In particolare, sottolinea le parole rilasciate ieri in conferenza da Thiago Motta sull’approccio tattico e agonistico che i bianconeri dovranno apportare.

“È una squadra molto forte in transizione. Dobbiamo fare molto attenzione a questo che sia Leao, Morata, Loftus-Cheek, Pulisic. A livello collettivo dobbiamo capire le situazioni di gioco, quando ricompattarci e non lasciare spazi o profondità. Come sempre. Non facciamo una difesa individuale, poi succede durante la partita”.