Milan Juve, dilemma Loftus-Cheek! Inglese mossa a sorpresa di Fonseca? I dettagli

Milan Juve, dilemma Loftus-Cheek: il centrocampista inglese potrebbe essere la carta a sorpresa di Fonseca contro i bianconeri

Come riferito da Tuttosport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, deve sciogliere il dubbio Loftus-Cheek in vista della Juve.

Nel 4-2-4, come spalla di Fofana o Reijnders, ha fatto fatica a reggere i ritmi in mezzo al campo. Nel caso in cui si dovesse tornare al 4-3-3 in linea, allora potrebbe ritrovare

situazioni più inclini alle sue caratteristiche. Da oggi Fonseca entrerà nel vivo della preparazione della partita contro la Juventus e il suo esser rimasto a Milanello durante la pausa per le nazionali potrebbe candidarlo a un ruolo importante, magari giocandosi il posto con uno tra Musah e Chukwueze.