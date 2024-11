Milan Juve, la prima di Ibra e l’occasione per Leao di sfatare un tabù: le sfide nella sfida

Milan Juve, sarà la prima di Zlatan da dirigente e anche l’occasione per Leao di sfatare un tabù con i bianconeri: i dettagli

Come sottolinea la Gazzetta, Milan Juve avrà più sfide interessanti all’interno della gara principale che si vedrà in campo. In primis sarà la prima volta per Zlatan Ibrahimovic da dirigente contro il suo ex club bianconero.

In secondo luogo, si tratta dell’ennesima occasione per Rafa Leao di sfatare il tabù Juventus. Il portoghese, infatti, ha segnato l’ultima rete contro i bianconeri nel lontano 2020 in un San Siro svuotato causa restrizioni COVID. Da allora nessuna rete.