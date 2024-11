Milan Juve, Paulo Fonseca ha scelto per la difesa: Tomori ancora una volta verso la panchina

MilaMilan Juve, Paulo Fonseca ha scelto per la difesa: Fikayo Tomori ancora una volta verso la panchina, Gabbia titolare

Verso Milan Juve Paulo Fonseca pare abbia definito le pedine da schierare nella difesa rossonera. Ancora una panchina per Tomori e al suo posto giocherà Thiaw. Gabbia torna titolare dopo l’infortunio.

Continua dunque il periodo negativo del difensore inglese che dopo il caso Firenze non è più rientrato nei piani principali dell’allenatore portoghese. Nuova conferma, invece, per Thiaw. Panchina anche per Pavlovic, in arrivo da una negativa prestazione in Nazionale.