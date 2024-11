Milan Juve, Braglia sicuro: «I rossoneri possono fare la partita della vita però...»

Milan Juve, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato il big match in programma sabato a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così di Milan–Juve:

PAROLE – «La Juve è una squadra granitica, prende pochi gol, si gioca lo Scudetto e credo che anche per la Juve una partita di cartello come questa può determinare molto. Forse sì, ma io penso che comunque la Juve, anche mancando Vlahovic, farà un’ottima partita col Milan. Al di là delle assenze, vedo una solidità maggiore nella Juve. Il Milan può fare la partita della vita, ma come identità di squadra riconosco più quella dei bianconeri».