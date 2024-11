Milan Juve, Fonseca tiene aperto il ballottaggio: può spuntarla lui, la situazione

Milan Juve, Paulo Fonseca tiene aperto il ballottaggio tra Chukwueze e Musah: dubbio che verrà sciolto solo a ridosso del match

Come riferito da calciomercato.com, c’è un ballottaggio aperto in casa Milan in vista della sfida di questa sera contro la Juve.

Se Loftus-Cheek dovesse prendere il posto di Pulisic, si aprirebbe un ballottaggio sulla trequarti per il ruolo di esterno destro, tra Chukwueze e Musah. L’ex Valencia potrebbe agire in posizione defilata, come in occasione della grande prova in Champions League contro il Real Madrid. con l’inglese al centro e Leao dall’altra parte. In attacco Morata ancora in vantaggio su Abraham. In mediana ci saranno Reijnders e Fofana.