Milan Inter streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il derby di San Siro valido per la dodicesima giornata di Serie A

Tutto pronto per il derby della Modonnina tra Milan e Inter, valido per la dodicesima giornata di campionato. I rossoneri di Pioli vorranno confermare il primo posto in classifica, dopo aver battuto la Roma all’Olimpico. Per l’Inter di Inzaghi sarà importante accorciare le distanze dai cugini rossoneri, già a +7.

La partita si giocherà domenica 7 novembre alle 20.45 sarà visibile in esclusiva e diretta streaming su DAZN.