Milan e Inter, la differenza la fanno i gol: Lautaro sta tornando, Morata e Abraham non riescono a trovare continuità

Il QS questa mattina dedica un’analisi alla differenza che contraddistingue Milan e Inter: il numero di gol segnati. In particolare, i nerazzurri stanno ritrovando il miglior Lautaro Martinez, a segno nelle ultime due, mentre i rossoneri non hanno in casa un vero bomber.

Abraham non sta vivendo un ottimo momento a livello realizzato e Morata, a causa anche degli stop fisici, non riesce a trovare continuità realizzativa.