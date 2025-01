Condividi via email

Milan Inter, continua la contestazione del tifo rossonero: la scelta in vista del derby è stata presa. Le ultimissime notizie sul match

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 23ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Inter. I rossoneri, in questo match, si giocheranno una fetta importante di stagione.

Come confermato da Sport Mediaset contro l’Inter non ci saranno striscioni, bandiere, coreografie e mancherà il sostegno sonoro alla squadra. La Curva Sud, infatti, porterà avanti la contestazione.