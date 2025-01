Condividi via email

Milan Inter, Conceicao ha in mente una mossa forte: può partire subito titolare. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 23ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Inter. Sergio Conceicao starebbe meditando una mossa molto forte per questa grande sfida.

Kyle Walker, nuovo arrivato, con ogni probabilità partirà subito titolare. L’ex Manchester City, dunque, svolgerà il suo esordio subito nel derby contro l’Inter, una delle partite più importanti dell’anno.