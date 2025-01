Milan Inter, grave perdita per Conceicao: anche oggi si è allenato a parte, le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 23ª giornata di Serie A tra il Milan e l’Inter. Sergio Conceicao, per questa delicatissima sfida, oltre a Matteo Gabbia rischia di non avere a disposizione anche Thiaw.

Il difensore tedesco, così come quello italiano, oggi ha svolto una seduta differenziata. Il tecnico portoghese, dunque, con ogni probabilità schiererà centrali Tomori e Pavlovic.