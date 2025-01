Milan Girona, ecco quanto valgono gli ottavi diretti: la vittoria diventa fondamentale! Ecco perchè

Condividi via email

Milan Girona, ecco quanto valgono gli ottavi diretti: la vittoria diventa fondamentale! Ecco spiegato il perchè

Come sottolinea la Gazzetta dello sport questa mattina, Milan Girona diventa una gara fondamentale per rossoneri perchè gli ottavi di finale raggiunti senza play-off valgono molto. Economicamente e no.

“15 milioni, e meno partite a febbraio: Milan, quanto valgono gli ottavi diretti Non solo il mercato in entrata: il Milan può far cassa anche con la Champions. Con il premio garantito dagli ottavi si può comprare un giocatore di fascia media“.