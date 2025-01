Milan Girona, Conceicao punterà su di lui: risolto il dubbio della vigilia per l’attacco. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan di Sergio Conceicao, dopo la sconfitta per 2-0 in campionato contro la Juventus, si appresta ad affrontare il Girona in Champions League. L’obiettivo comunque è vincere per rialzare la testa e puntare ancora alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Conceicao, per questa sfida, ha recuperato Morata dalla squalifica e dal piccolo problema fisico. Sarà dunque lo spagnolo il terminale offensivo come riportato dal Corriere dello Sport.

QUOTE MILAN GIRONA – Il Milan – reduce dagli stenti di campionato – ha un piede e mezzo (anche di più) ai playoff, ma nutre buone speranze di poter accedere direttamente agli ottavi di finale. I catalani virtualmente eliminati arrivano a San Siro senza grandi obiettivi ma anche senza nulla da perdere. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria o pareggio del Milan) è data a 8.00 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. Troviamo la medesima quota promozionale anche su Goldbet. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Snai.