Milan Girona, Conceicao è pronto a rilanciarlo: non gioca titolare da più di un mese. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per il settimo turno di Champions League tra il Milan e il Girona. Sergio Conceicao, per questa grande sfida, è pronto a rilanciare Pavlovic.

Viste le assenze di Tomori e Thiaw il serbo avrà una grande possibilità di mettersi in mostra. L’ex Salisburgo, infatti, non gioca titolare da più di un mese.