Milan Genoa, Theo Hernandez giocherà? L’annuncio di Fonseca in conferenza stampa sull’eventuale utilizzo del francese

Fonseca in conferenza stampa ha fatto un annuncio sull’eventuale utilizzo di Theo Hernandez in Milan Genoa di domani sera. Ecco le parole del’allenatore.

THEO TITOLARE O NO – «Domani giocherà la squadra che io penso che sia migliore per vincere la partita. Delle scelte bisogna aspettare domani perché oggi non sono pronto a dire niente dei giocatori che vanno a giocare».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA