Direttore sportivo Milan, l’ultima novità spiazza i tifosi e sconvolge l’ambiente rossonero! Prende corpo questo scenario

Direttore sportivo Milan, il club rossonero starebbe pensando di non apporre nessuna modifica all’attuale organigramma societario

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è una nuova importante idea per quanto riguarda il ruolo di DS.

Ds Milan: una nuova ipotesi prende forza e cioè che l’organigramma societario resti immutato. Tare, D’Amico, Manna, Sartori o magari… nessuno. La struttura regge anche così, sempre che gli venga restituita solidità alla base, con una precisa definizione dei ruoli. In questo scenario resterebbe al vertice l’ad Furlani, con l’operatività sul mercato affidata a Geoffrey Moncada (gli vanno riconosciuti gli affari Pulisic e Reijnders) e Ibra come super consulente della proprietà.