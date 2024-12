Milan Genoa, delusione Okafor: entra dalla panchina e sbaglia tutto. La pagella

Milan Genoa, delusione Noah Okafor: lo svizzero entra dalla panchina e sbaglia praticamente tutto. La pagella della Gazzetta

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i peggiori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa c’è Noah Okafor. Entrato dalla panchina non ha inciso a destra fornendo una prestazione insufficiente macchiata da troppi errori tecnici. Questo il giudizio sulla prova dell’ex Salisburgo:

PAROLE – «Smaltito il fastidio alla schiena, dà respiro a Chukwueze e si piazza a destra. Abituato all’out mancino, non combina niente: solo errori».