Milan Genoa, Maignan quasi mai chiamato in causa: settimo clean sheet stagionale. La pagella

Milan Genoa, un 6 tondo per Mike Maignan: quasi mai chiamato in causa, settimo clean sheet stagionale. La pagella della Gazzetta

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, nella sfida di ieri sera tra Milan e Genoa prende un 6 tondo Mike Maignan. Poche volte, quasi mai in realtà, chiamato in causa da uno spento attacco del Genoa. Questo il giudizio sulla prova dell’ex Lille:

PAROLE – «Partita da spettatore infreddolito: nessuna parata e un paio di uscite. L’unico brivido è un retropassaggio di Thiaw sul quale mostra di essere reattivo».