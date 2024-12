Milan Genoa, Gabbia non sbaglia quasi mai: altra prova di carattere del difensore!

Milan Genoa, Matteo Gabbia non sbaglia quasi mai negli interventi difensivi: altra prova di carattere del difensore!

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i migliori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa c’è Matteo Gabbia. Decisivo in diversi interventi per fermare l’attacco genoano, sempre attento dal primo minuto. Questo il giudizio sulla prova dell’ex Villareal:

PAROLE – «Per fermare Pinamonti non servono gli effetti speciali. Non gli concede palloni giocabili, gli fa “sentire”il fisico e lo cancella dal match. Aggiunge buoni lanci.».