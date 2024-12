Milan Genoa, disastro rossonero il giorno della festa dei 125 anni di storia

Milan Genoa, disastro rossonero a San Siro con uno 0-0 deludente: il giorno della festa dei 125 anni di storia diventa un incubo

Come riporta il Corriere della Sera, Milan Genoa doveva essere tutt’altra serata. Era il giorno della festa rossonera per i 125 anni di storia e, invece, si è trasformata in un pretesto per i tifosi per contestare la squadra di Fonseca.

L’ottavo posto adesso pesa molto e il legame con la Curva sembra essersi ormai rotto definitivamente. Il Corriere parla questa mattina di ‘Festa a porte chiuse’.