Milan Genoa, tutto pronto per la festa dei 125 anni rossoneri! Da Gullit a Van Basten, ecco tutte le leggende rossonere presenti a San Siro

Milan Genoa, si avvicina la festa dei 125 anni del club rossonero: ecco tutte le leggende rossonere presenti a San Siro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si avvicina la festa dei 125 anni del Milan.

Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard tutti insieme a San Siro per festeggiare domenica 15, in occasione di Milan-Genoa, il compleanno numero centoventicinque del club rossonero. Il trio degli olandesi era stato al completo l’ultima volta al Meazza nel marzo 2006, per la partita d’addio al calcio di Demetrio Albertini: Ruud e Marco erano tra le leggende

milaniste, Rijkaard tra quelle del Barcellona. Tra undici giorni saranno tutti e tre di nuovo nel “loro” stadio insieme a tanti altri rossoneri del passato. In via Aldo Rossi stanno lavorando per rendere l’appuntamento memorabile. Probabile che ci sia qualche vuoto nel settore riservato agli ospiti, ma per il resto San Siro sarà pieno come in un derby o in una sfida contro la Juve.

Il Milan mostrerà il suo passato fatto di trionfi e sfileranno i protagonisti di tante vittorie. Oltre ai tre olandesi al momento hanno confermato la loro presenza Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi, Pato, Abbiati, Marco Simone, Mauro Tassotti, Filippo Galli, Evani, Donadoni, Costacurta, Serginho, Zambrotta, Jankulovski, Brocchi, Zaccardo e Oddo. Altri però si uniranno nei prossimi giorni perché nella “famiglia” degli ex calciatori rossoneri, che comprende anche il vice presidente Baresi e il Brand ambassador Massaro, nessuno vuole mancare all’appuntamento.