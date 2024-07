Milan Futuro, questi TRE giocatori saranno alla base del progetto: Ibrahimovic li elogia così. Le dichiarazioni

Zlatan Ibrahimovic ha presentato in conferenza stampa la seconda squadra rossonera, il Milan Futuro andando ad analizzare quelli che saranno i calciatori alla base del progetto.

OSSATURA SQUADRA – «Simic, Zeroli, Jimenez sono parte del Milan Futuro, ma l’idea e che quando entrano in prima squadra per restarci. Jimenez è più verso la prima squadra gli altri sono al limite tra prima squadra e Milan Futuro. Quando entri in prima squadra devi dare risultato. Il profilo è molto importante, quando parlo di profilo basta vedere chi ha fatto la storia del Milan»

