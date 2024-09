Milan Futuro Spal, ecco DOVE si giocherà: per i rossoneri sarà la NUOVA casa! Il comunicato

Milan Futuro Spal, ecco dove si giocherà la gara del campionato di Serie C: sarà la nuova casa per i rossoneri

Deciso dove si giocherà il match tra il Milan Futuro e la Spal. I rossoneri giocheranno allo stadio ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno, che diventerà la nuova casa della squadra di Daniele Bonera. Il comunicato:

6ª GIORNATA DI ANDATA

GARA MILAN FUTURO-SPAL DEL 26 SETTEMBRE 2024 (Gir. “B”)

La Lega Pro, preso atto che il 26 settembre 2024 è prevista la disputa della gara Milan Futuro-Spal, programmata allo Stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, e che la società A.C. Milan S.p.A. ha richiesto di poter disputare la gara in oggetto presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.

Considerato che

– la società A.C. Milan S.p.A. ha presentato istanza per l’utilizzo dello Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno per le gare della stagione sportiva 2024/2025, corredata dei documenti necessari;

– è stato verificato il nulla osta all’utilizzo dello Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno per la gara in oggetto;

la Lega Italiana Calcio Professionistico, nelle more dell’accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dispone che la gara Milan Futuro-Spal, in programma giovedì 26 settembre 2024 con inizio alle ore 18.30, venga disputata presso lo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno.