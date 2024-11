Milan Futuro Sestri Levante, Ballo-Touré non convocato: ora è ufficiale. Le ultimissime notizie sul settore giovanile rossonero

Tra pochi minuti il Milan Futuro scenderà in campo contro il Sestri Levante. Non ci sarà Ballo-Touré: il terzino non è stato convocato.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Magni, Coubis, Bartesaghi, Bozzolan; Hodzic, Vos; Jimenez, Zeroli, Chaka Traoré; Turco. A disp. Nava, Malaspina, Longo, D’Alessio, Stalmach, Sia, Omoregbe, Zukic. All. Daniele Bonera.

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Furno, Valentini, Durmush, Parravicini, Clemenza, Oneto, Rosetti, Podda, Pittino, Raggio. A disp. Sias, Fusco, Conti, De Felice, Pavanello, Nenci, Giorno, Sgambelluri, Brugugnone, Montebugnolli, Primasso.