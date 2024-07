Milan Futuro, la RIVELAZIONE sul progetto seconda squadra: «L’Italia è una paese per vecchi. Potrebbe accadere questa cosa»

Milan Futuro, la RIVELAZIONE di Marcacci sul progetto seconda squadra: «L’Italia è una paese per vecchi. Potrebbe accadere questa cosa». Le dichiarazioni

Paolo Marcacci ha parlato in esclusiva a Milannews24 per analizzare il progetto del Milan Futuro.

PAROLE – «In altri paesi, il progetto seconda squadra mi sembra che paghi perché c’è questo tipo di cultura e la predisposizione all’apertura ai giovani che evidenziano qualità in tutti gli ambiti direi anche extra calcistico. Il nostro paese mi sembra, da questo punto di vista, attendista e passatista. L’Italia, parafrasando un titolo cinematografico, è un paese per vecchi e non so quanto il progetto possa soffrire crisi di rigetto».

