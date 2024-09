Milan Futuro, il primo BILANCIO è positivo: «Blocco SOLIDO, il MERCATO ha aggiunto diverse pedine per Bonera». Il focus

Il Milan ha stilato un primo bilancio del Milan Futuro allenato da Bonera che in queste settimane ha iniziato la sua avventura in Serie C.

IL FOCUS – «La stagione del Milan Futuro è partita presto e ci ha già fatto divertire, oltre a regalarci diversi spunti degni di nota. I ragazzi di Mister Bonera hanno già disputato quattro gare ufficiali, ognuna storica a modo suo, che sono servite da crash test con il “nuovo mondo”. Una piacevole novità per tutto l’ambiente rossonero. Il progetto è stato presentato ufficialmente agli albori di questa estate, e dopo aver mosso i primi passi in società e sul campo di Milanello la squadra ha fatto il suo esordio in casa del Lecco in Coppa Italia Serie C.

La formazione bluceleste, esperta e appena retrocessa dalla Serie B, poteva sembrare un ostacolo difficile da superare, ma l’impatto rossonero è stato sorprendente. 3-0 deciso da Liberali – classe 2007 – e da un doppio Jiménez, una vittoria netta e meritata, ottenuta grazie a un atteggiamento convinto e senza timori da parte di tutti. E poi di nuovo, espugnato un altro stadio storico per il bis nel secondo turno della competizione: 2-1 in casa del Novara, un match stavolta graffiato dalla doppietta di Camarda.

I tre marcatori citati in precedenza sono solo alcuni dei diversi elementi che abbiamo già ammirato con le maglie delle nostre selezioni giovanili e che stanno convincendo anche oggi. Con loro anche il capitano Zeroli, Nava, Bartesaghi, Cuenca, Sia e tanti altri. Il blocco è solido e – in mezzo a tutto questo – anche il calciomercato ha fatto il suo e ha aggiunto diverse pedine importanti allo scacchiere di Bonera. Minotti, Fall, Sandri e Longo i più esperti, ma anche giovani in rampa di lancio, da Duțu a Mastrantonio, passando per Hodzic, Turco, Zukić e l’ultimo arrivato Vos. Proprio l’olandese è stato la lieta scoperta dell’ultimo match, coinciso con il primo punto conquistato in classifica.

1-1 il risultato finale allo Speroni di Busto Arsizio con il Carpi, un pari alla prima casalinga fissato dalla trasformazione dal dischetto di Camarda che ha fatto seguito alla sconfitta di misura (1-0) sul campo della navigata Virtus Entella. Settembre sarà intenso, ben cinque le partite di campionato in programma al rientro dalla sosta. La pausa è un’occasione per lavorare e crescere ancora, all’orizzonte Milan Futuro-Ascoli darà il via a un tour de force con due impegni infrasettimanali consecutivi e 5 gare in sedici giorni. Avanti senza paura, lo spirito è quello giusto».