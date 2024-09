Milan Futuro, il club FESTEGGIA la PRIMA VITTORIA: «Bravi ragazzi, GODETEVELA». Il comunicato dopo il 2-1 alla Spal

Il Milan attraverso il proprio sito ha celebrato la prima, storica vittoria ottenuta dal Milan Futuro che oggi ha battuto la Spal per 2-1.

IL COMUNICATO – Ci voleva Solbiate Arno, ci voleva la dirigenza (Ibrahimović, Moncada, D’Ottavio, Kirovski e Vergine; presente anche Fonseca e lo staff): semplicemente bastava aspettare la serata opportuna, nella quale la prestazione combaciava con gli episodi. Eccola. L’esordio bagnato allo stadio Chinetti ha accolto la prima – storica – vittoria di Milan Futuro in Serie C. I rossoneri hanno sopraffatto la SPAL, 2-1 quasi agli sgoccioli e dopo una ripresa vibrante. A decidere il match i gol di Hodzic per il vantaggio e di Traorè per il sorpasso rispetto al provvisorio pari di Arena. Ossigeno, la miglior medicina per superare un prevedibile approccio complicato nella categoria.

Inizio in sordina, brillante seconda parte di primo tempo, una ripartenza complicata, il cioccolatino di Hodzic al 67′, la rete beffarda concessa all’82’, la zampata di Traorè all’85’: una prova piena, di abnegazione e di cuore; con quel pizzico di fortuna, specie nel palo di Bruscagin a ridosso del novantesimo, che non guasta mai. Dopo la sesta giornata di campionato la squadra di Mister Bonera abbraccia finalmente i tre punti, salendo a quota 5 e sollevandosi in classifica. Bravi ragazzi, godetevela! E da domani sotto per prepare la prossima, lunedì 30 settembre alle 20.45 sarà già ora della trasferta in casa della Lucchese.