Pianese Milan Futuro, rossoneri a caccia della VITTORIA contro un’avversaria diretta: la PRESENTAZIONE del match di domani

Il Milan attraverso il proprio sito ha presentato la partita che il Milan Futuro di Bonera giocherà domani contro la Pianese in trasferta.

MATCH PREVIEW – Settembre è stato intenso e ricco di partite, con le prime grandi soddisfazioni in campionato. Ottobre si preannuncia altrettanto pieno di appuntamenti per il Milan Futuro, atteso ora dal primo impegno del mese. Al Chinetti di Solbiate Arno arriva la neopromossa Pianese, seconda avversaria toscana di fila dopo la Lucchese. Un’occasione importante per dare seguito al ciclo positivo iniziato contro la SPAL, una sfida che introduciamo con la nostra Match Preview.

QUI MILAN FUTURO

Dopo quattro punti ottenuti nello spazio di quattro giorni, tra SPAL e Lucchese, l’obiettivo per i giovani rossoneri è quello di proseguire il momento positivo contro quella che, a vedere la classifica, è un’avversaria diretta. Particolarmente importanti negli ultimi 180′ sono stati i progressi in ambito realizzativo (con i primi tre gol su azione del nostro campionato), miglioramenti che andranno confermati nell’appuntamento del Chinetti. La graduatoria è molto corta ed è plausibile immaginare che ottenere l’intera posta in palio ci farebbe lasciare la zona play-out per guardare avanti, a quella play-off.

QUI PIANESE

Ruolino di marcia finora identico a quello dei ragazzi di Bonera (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte), la squadra di Piancastagnaio – piccolo comune in provincia di Siena – sta vivendo la seconda stagione della sua storia in C dopo l’esordio del 2019/20, col ritorno in terza serie giunto grazie alla vittoria del Girone E di Serie D nel 2023/24. Le “zebrette” si sono ritrovate martedì 1 dopo il ko interno con il Sestri Levante, e l’obiettivo è quello di un risultato positivo come quelli ottenuti contro Campobasso (2-0) e nei pareggi con Perugia, Entella e Lucchese. Capocannoniere di squadra è il classe 2002 Guglielmo Mignani – 3 reti finora – che è stato grande protagonista della promozione dello scorso anno con 19 gol in 35 presenze. Assente lo squalificato Da Pozzo oltre a diversi infortunati, torna in gruppo Odjer.

“Il Milan Futuro può contare su dei giocatori che hanno già esordito in Serie A, elementi veramente validi di prospettiva incredibile”, le parole alla vigilia di Mister Fabio Prosperi. “Stanno trovando quella quadratura che magari mancava all’inizio, non credo che si giocheranno la salvezza. Hanno grande qualità ma anche fisicità in alcuni elementi: sarà una partita difficile”.