Milan Futuro: Origi e Ballo-Touré hanno reagito così a questa chiamata. Il RETROSCENA riguardante i due esuberi

Divock Origi e Fode Ballo-Touré sono due giocatori in uscita dal Milan, che ha fatto di tutto in queste settimane per fare capire ai due che è necessario che si trovino al più presto una nuova destinazione.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport i due calciatori rientrati rispettivamente dal prestito al Nottingham Forest e al Fulham non sono felici di essere stati chiamati dal Milan Futuro e per questo sono alla ricerca di una nuova squadra.