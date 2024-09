Milan Futuro, novità IMPORTANTE per le prossime partite in CASA: è UFFICIALE. C’è il via libera, tutti i dettagli

Il Milan Futuro giocherà la sua prossima partita in casa allo Stadio Comunale “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, ospitando la Spal giovedì 26 settembre dalle 18:30. A ufficializzare la nuova casa delle partite della squadra di Bonera è stata la stessa Serie C.

Come riportato da Calcio e Finanza, la decisione è arrivata dopo che il club rossonero aveva presentato regolare domanda per giocare in questo impianto le sue sfide. La Lega ha quindi dato il via libera, ritenendo lo stadio idoneo per ospitare le partite dei rossoneri di Bonera. Il Milan aveva raggiunto a maggio un accordo con la Solbiatese, squadra militante nell’Eccellenza lombarda, investendo più di 700 mila euro per ristrutturare l’impianto che ha una capaticà di 4500 posti. L’adeguamento era fondamentale per giocare partite di Serie C.