Milan Futuro Gubbio, il club festeggia la vittoria: «Successo pesante e meritato, vietato fermarsi adesso»

Milan Futuro Gubbio, il club festeggia la vittoria per 1-0 con gol di Chaka-Traoré: «Successo pesante e meritato, vietato fermarsi adesso»

Il Milan attraverso il proprio sito ha festeggiato la vittoria ritrovata dal Milan Futuro dopo l’1-0 inflitto al Gubbio.

MILAN FUTURO VITTORIOSO – Riecco i tre punti, riecco il Milan Futuro. Ai rossoneri basta un gol di Chaka Traorè per superare il Gubbio e ritrovare un successo tanto pesante quanto meritato: 1-0 il risultato finale al Chinetti nella 18ª giornata di Serie C. In mezzo a un primo tempo equilibrato e poco intenso è arrivato il graffio decisivo di Chaka, vivace e concreto nel capitalizzare una bellissima azione corale per stappare il match. Nella ripresa invece, soprattutto in avvio, il Milan Futuro è stato arrembante e ha sfiorato a più riprese il gol che avrebbe consentito di vivere un finale più tranquillo, ma i rossoneri hanno concesso poco e nulla al Gubbio portando a casa l’intera posta in palio.

La vittoria tra le mura amiche mancava da fine settembre, il clean sheet da sette gare. Sono numerosi gli spunti positivi dopo i novanta minuti della penultima giornata di andata del nostro campionato. Promettente anche la prova in fase offensiva, dove solo un super Venturi non ha permesso al Diavolo di allargare il passivo – come in occasione del rigore parato dallo stesso portiere a Camarda. Ora i punti in classifica sono 16 e le avversarie che ci precedono in graduatoria sempre più vicine. Vietato fermarsi adesso, nel prossimo weekend si torna in trasferta: domenica 15 dicembre sarà il turno della sfida sul campo del Vis Pesaro. Forza ragazzi!