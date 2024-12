Milan Futuro Gubbio, sconfitta fatale per l’allenatore degli ospiti: esonero ufficiale. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan Futuro, nella giornata di ieri, ha sconfitto il Gubbio. La squadra ospite ha deciso di esonerare il tecnico Roberto Taurino.

«As Gubbio 1910 comunica di aver sollevato Roberto Taurino dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera.

Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Gian Marco Funaro e Paolo Rizzo per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra».