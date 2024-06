Milan Futuro, Di Toro: «Una novità che fa bene al calcio. Questa forma porta a tenersi i giovani in squadra»

Milan Futuro, Di Toro: «Porta una novità che fa bene al calcio. Questa forma porta a tenersi i giovani in squadra». Le dichiarazioni

Il ds del Cerignola ha parlato a TMW Radio per analizzare il Milan Futuro dopo l’ufficiale accesso alla prossima stagione in Serie C.

PAROLE – «Innanzitutto hanno portato una ventata di novità che al calcio fa bene. È importante per i ragazzi che escono dalla primavera di club importanti. Poi ci sono vari punti di vista. Un conto è affrontare piazze in cui fanno crescere i giovani e un conto è affrontare un club che vuole vincere. Per noi sarà una novità, vedremo come andranno le cose. Va detto, però, che perdiamo la possibilità di prendere giocatori da questi club. Questo è un modo diverso di farli crescere».

«Non avendo dei settori giovanili con la grande potenzialità di questi club, perché a noi basta un giocatore in prima squadra per essere felice, non c’è una misura di mezzo. Anche il potenziale economico è molto diverso e soprattutto l’impatto economico è più incisivo. Io credo che aver fatto questa cosa sia stato un modo per la grandi società per mettersi alla prova. Stanno valutando questa forma che porta a tenersi i giovani in casa. Se ci pensate la Juventus ha avuto ragione perché ha trovato due giocatori che sono andati a giocare a Frosinone da titolari, uno che è andato alla Roma, oltre che Miretti e Illing».