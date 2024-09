Milan Futuro, UFFICIALI le designazioni ARBITRALI della settima giornata: ecco chi ci sarà per i ROSSONERI

Milan Futuro, ufficiali le designazioni arbitrali della settima giornata valida per il campionato di Serie C

Pubblicate le designazioni arbitrali della settima giornata del campionato di Serie C, in cui il Milan Futuro affronterà in trasferta la Lucchese. Rossoneri in piena festa dopo la prima storica vittoria arrivata nel turno infrasettimanale contro la Spal. Queste le designazioni del Girone B:

Arezzo-Ternana: Domenico Leone di Barletta (Pandolfo-Romaniello. IV Ufficiale: Ubaldi)

Ascoli-Rimini: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Marchese-Sicurello)

Gubbio-Torres: Samuele Andreano di Prato (Landoni-Miccoli)

Legnago-Pineto: Gabriele Totaro di Lecce (Mititelu-Cocomero)

Lucchese-Milan Futuro: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Capriuolo-Roncari. IV Ufficiale: Tona Mbei)

Pescara-Carpi: Lorenzo Maccarini di Arezzo (Montanelli-Nicosia. IV Ufficiale: Di Mario)

Pianese-Sestri Levante: Alessandro Pizzi di Bergamo (Bosco-Manzini. IV Ufficiale: Castellano)

Pontedera-Campobasso: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Leotta-Petrov)

SPAL-Entella: Simone Gauzolino di Torino (Rastelli-Tesi. IV Ufficiale: Silvestri)

Vis Pesaro-Perugia: Gioele Iacobellis di Pisa (Rispoli-Meraviglia. IV Ufficiale: Gianquinto)