Milan Futuro al lavoro per... gennaio! Spunta un primo rinforzo per il prossimo inverno: il NOME

Milan Futuro al lavoro per… gennaio! Spunta un possibile primo rinforzo per il prossimo inverno: svelato il NOME

Non solo il calciomercato estivo, il Milan Futuro è al lavoro per rinforzare la propria squadra anche nei prossimi mesi. In particolare, come riportato da Sky Sport il club rossonero monitora Jacopo Sardo.

Il centrocampista della Lazio si è recato in Germania per firmare con una squadra della Serie C tedesca (il Saarbruken). I rossoneri seguiranno il calciatore per portarlo in rosa durante il mercato di gennaio.